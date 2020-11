Il geniale video dell’infermiera che distrugge i negazionisti Covid punto su punto

Leggi su tpi

(Di martedì 24 novembre 2020) Ungirato da Michela Isca, infermiera dell’ospedale di Pescara, e postato sui social è stato visto da migliaia di persone. Isca, che non lavora in un reparto, ha trovato sulla sua auto un volantino che contesta in più punti la gravità degli effetti del Coronavirus, e ha deciso di replicare ai. L’infermiera, che definisce il volantino “uno scempio” smonta una per una le false notizie che vengono riportate, dalla guarigione di Trump in pochi giorni all’idrossiclorochina come possibile cura del, fino alle statistiche sui morti. “Non siamo eroi, non siamo dei santi, ma siamo dei professionisti che lavorano con dedizione e molta serietà da prima della pandemia”, dice nel filmato. Poi si rivolge direttamente ai: “Voi non ve li meritate i nostri sacrifici, ...