Il fratello di Lady Diana critica la quarta stagione di The Crown

La quarta stagione di The Crown, da metà novembre su Netflix, sta conquistando il plauso del pubblico, con molti che si spingono a considerare questo ciclo di episodi come il migliore, complice l'introduzione di due figure storiche magnetiche e controverse come quella del primo ministro Margaret Thatcher, interpretata da Gillian Anderson, e soprattutto quella della principessa triste Lady Diana, a cui dà il volto Emma Corrin. Non tutti, però, sono entusiasti delle storie così come sono state raccontate nella produzione. Una critica molto pesante viene dal fratello della compianta Diana, il conte Charles Spencer. Il nobile inglese, infatti, si è scagliato contro The Crown invitando gli spettatori, soprattutto coloro che la vedono come ...

Il conte Charles Spencer è molto preoccupato che le persone vedano la serie The Crown e dimentichino che si tratta di fiction. Anche il principe William ha espresso critiche rispetto al modo in cui ve ...

Il principe Harry è il royal più sexy del 2020, ha battuto i reali più hot del momento - e pure suo fratello

Chissà se Meghan Markle lo sa, di essere sposata (e pure di essere "scappata", ma questa è un'altra storia) con il nobile più sexy del pianeta? Il principe Harry è stato eletto a furor di popolo come ...

