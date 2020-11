Il Festival di Sanremo si farà, ma... Quel grosso dubbio che tormenta Amadeus (Di martedì 24 novembre 2020) Nessuno tocchi Sanremo. L'edizione 2021, che secondo molti sarebbe in bilico a causa dell'emergenza Covid, si farà. Dagospia, sempre ben informato, ne è sicuro. Lo slittamento di qualche giorno, intanto, è certo. Il teatro Ariston è pronto ad accogliere i cantanti nell'edizione condotta da Amadeus. Sanremo è Sanremo: si parla di un indotto pubblicitario di 30-35 milioni di pubblicità. Secondo Dago non ci saranno Chiara Ferragni e Michele Morrone, di cui si vociferava l'arrivo sul palco dell'Ariston.Le ultime indiscrezione parlano chiaro: Amadeus ancora non ha scelto la sua spalla. Confermate, per adesso, le date dal 2 al 6 marzo. Potrebbe esserci qualche altro slittamento? Probabilmente sì, ma intorno a Quella data la fase di vaccinazione in Italia sarà più o meno a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Nessuno tocchi. L'edizione 2021, che secondo molti sarebbe in bilico a causa dell'emergenza Covid, si. Dagospia, sempre ben informato, ne è sicuro. Lo slittamento di qualche giorno, intanto, è certo. Il teatro Ariston è pronto ad accogliere i cantanti nell'edizione condotta da: si parla di un indotto pubblicitario di 30-35 milioni di pubblicità. Secondo Dago non ci saranno Chiara Ferragni e Michele Morrone, di cui si vociferava l'arrivo sul palco dell'Ariston.Le ultime indiscrezione parlano chiaro:ancora non ha scelto la sua spalla. Confermate, per adesso, le date dal 2 al 6 marzo. Potrebbe esserci qualche altro slittamento? Probabilmente sì, ma intorno ala data la fase di vaccinazione in Italia sarà più o meno a ...

