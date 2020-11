Il dottore non visita la madre malata di Covid: il figlio medico da Nembro va in Sicilia per curarla (Di martedì 24 novembre 2020) Dalla Lombardia alla Sicilia per curare la madre che nessuno voleva visitare. È la storia di Riccardo Munda, medico di base Siciliano che da sette anni vive a Selvino (Bergamo) e durante l’epidemia di Covid-19 ha visitato e assistito pazienti tra Nembro e la Valseriana, ricevendo chiamate anche da altre province e regioni. “visitare a domicilio non è la stessa cosa che prescrivere i medicinali al telefono”, spiega il medico in un servizio video pubblicato da Repubblica. Così, una volta ricevuta notizia della positività della madre, che vive in Sicilia, non lontano da Caltanissetta, il dottor Munda è partito alla volta dell’isola. “Il medico di famiglia non va a ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 24 novembre 2020) Dalla Lombardia allaper curare lache nessuno volevare. È la storia di Riccardo Munda,di baseno che da sette anni vive a Selvino (Bergamo) e durante l’epidemia di-19 hato e assistito pazienti trae la Valseriana, ricevendo chiamate anche da altre province e regioni. “re a domicilio non è la stessa cosa che prescrivere i medicinali al telefono”, spiega ilin un servizio video pubblicato da Repubblica. Così, una volta ricevuta notizia della positività della, che vive in, non lontano da Caltanissetta, il dottor Munda è partito alla volta dell’isola. “Ildi famiglia non va a ...

andreapurgatori : «Dottore, non perda tempo con me»: salvo 90enne malato di Covid, la gioia dei medici - Agenzia_Ansa : 'Lasciatemi andare', ma a 90 anni batte #Covid Anziano ricoverato e dimesso nel comasco, il dottore lo ringrazia… - stefano19871756 : RT @HuffPostItalia: Il dottore non visita la madre malata di Covid: il figlio medico da Nembro va in Sicilia per curarla - ontoxy : RT @HuffPostItalia: Il dottore non visita la madre malata di Covid: il figlio medico da Nembro va in Sicilia per curarla - HuffPostItalia : Il dottore non visita la madre malata di Covid: il figlio medico da Nembro va in Sicilia per curarla -