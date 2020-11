Il Covid ha ucciso 216 medici | l’Ordine a Speranza | “Fermare strage innocenti”

Leggi su urbanpost

(Di martedì 24 novembre 2020)morti per il. “E’ ricominciata ladegli innocenti e, anche questa volta, è lana generale a pagare il prezzo più alto”. A parlare è Filippo Anelli, presidente Fnomceo, la Federazione nazionale Ordini dei, chirurghi e odontoiatri. Anelli ha annunciato l’invio di una lettera al ministro della Salute. Denuncia l’assenza di provvedimenti seri per la tutela della vita di chi lotta in prima linea contro la pandemia. >> Napoli, infermiere in pensione ritorna al lavoro e muore di: «È caduto da eroe vero»morti per il. Da inizio pandemia sono 216morti per-19, 37 nella seconda ondata, a partire dal 1° ottobre. Di questi ultimi, ...