Il Commissario Montalbano, anticipazione della puntata Amore (Di martedì 24 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il Commissario Montalbano con Luca Zingaretti torna protagonista stasera su Rai 1 a partire dalle ore 21.25. Si tratta dell’episodio numero 2 della stagione 12, il 32esimo in totale. È andato in onda per la prima volta in assoluto su Rai 1 il 19 febbraio del 2018. L’episodio è tratto da Amore in Un Mese Leggi su youmovies (Di martedì 24 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ilcon Luca Zingaretti torna protagonista stasera su Rai 1 a partire dalle ore 21.25. Si tratta dell’episodio numero 2stagione 12, il 32esimo in totale. È andato in onda per la prima volta in assoluto su Rai 1 il 19 febbraio del 2018. L’episodio è tratto dain Un Mese

SpettacolandoTv : #IlCommissarioMontalbano | questa sera su Rai 1 in replica il tv movie “Amore” - visitvigata : Stasera, in prima serata su @RaiUno, torna Il commissario Montalbano. In onda l'episodio Amore! - SMSNEWSOFFICIAL : Il Commissario Montalbano nell’episodio “Amore” martedì 24 novembre, alle 21.25 su Rai 1 - zazoomblog : Il Commissario Montalbano martedì 24 novembre su Rai 1 in replica l’episodio “Amore” - #Commissario #Montalbano… - caldone : @dottorpax commissario montalbano -