Il Commissario Montalbano | Amore - il Film Stasera su Rai 1 | nella Giornata contro la violenza sulle donne

(Di martedì 24 novembre 2020) Anticipazione trama di Ildel 2019 diretto da Alberto Sironi, con protagonista Luca Zingaretti. Ilva in ondasu Rai 1 in occasione dellala

Raicomspa : Questa sera si torna a Vigata con l'episodio 'Amore' de Il Commissario #Montalbano, in prima serata su #Rai1… - pulcepalma : @MutiCarla @CleliaMussari @RaiUno @settimocielo_1 @LmMaggio @salvatorecarb20 @carlopalomar @VirginiaPanzeri… - SMSNEWSOFFICIAL : #IlCommissarioMontalbano nell’episodio “Amore” martedì 24 novembre, alle 21.25 su Rai 1 - MondoTV241 : Il Commissario Montalbano torna su Rai Uno questa sera! #montalbano #raiuno - nadia_moroni : RT @Raicomspa: Questa sera si torna a Vigata con l'episodio 'Amore' de Il Commissario #Montalbano, in prima serata su #Rai1 @carlopalomar… -

Ultime Notizie dalla rete : Commissario Montalbano

Nicola Zingaretti: Chi è il fratello di Luca Zingaretti, Età, Altezza, Moglie, Figli, Twitter leggi tutto in questo articolo ...L'episodio scelto è "Amore", mandato in onda dalla Rai per la prima volta a febbraio del 2018 e tratto dalle raccolte “Un mese con Montalbano” e “Gli arancini di Montalbano”. Insomma, inutile girarci ...