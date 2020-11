Il collegio 5 anticipazioni 24 Novembre: una collegiale a rischio espulsione (Di martedì 24 novembre 2020) Questa sera, 24 Novembre 2020, su Rai 2 a partire dalle 21.20 andrà in onda la quinta puntata de Il collegio 5. Questa nuova edizione de Il collegio è divisa in otto puntate: l’ultima puntata andrà in onda martedì 15 dicembre 2020. È possibile seguire tutte le puntate anche in diretta streaming su RaiPlay. Inoltre, per poter rimanere sempre aggiornati su ciò che accade ai collegiali 1992 basta seguire la pagina ufficiale Instagram de Il collegio (@ilcollegioufficialerai). Scopriamo ora insieme tutte le anticipazioni della puntata di oggi 24 Novembre de Il collegio 5. Non mancheranno numerosi colpi di scena e soprattutto qualcuno rischierà di rimanere senza la famosa giacca rossa. Leggi anche –> Il collegio 5, ... Leggi su urbanpost (Di martedì 24 novembre 2020) Questa sera, 242020, su Rai 2 a partire dalle 21.20 andrà in onda la quinta puntata de Il5. Questa nuova edizione de Ilè divisa in otto puntate: l’ultima puntata andrà in onda martedì 15 dicembre 2020. È possibile seguire tutte le puntate anche in diretta streaming su RaiPlay. Inoltre, per poter rimanere sempre aggiornati su ciò che accade ai collegiali 1992 basta seguire la pagina ufficiale Instagram de Il(@ilufficialerai). Scopriamo ora insieme tutte ledella puntata di oggi 24de Il5. Non mancheranno numerosi colpi di scena e soprattutto qualcuno rischierà di rimanere senza la famosa giacca rossa. Leggi anche –> Il5, ...

