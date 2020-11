Il citofono smart è il nuovo nemico della libertà?

Leggi su wired

(Di martedì 24 novembre 2020) Immaginate che il comune vi avvisi che il vostro quartiere sta per essere invaso da videocamere di sorveglianza. Non qualche sparuta videocamera nei classici punti nevralgici, ma centinaia di videocamere che coprono qualunque angolozona in cui vivete, permettendo alla polizia di osservare in presa diretta tutto ciò che avviene. Di guardarvi mentre entrate e uscite di casa per andare al lavoro, mentre portate fuori il cane o ricevete gli amici. E osservando anche tutto ciò che avviene nelle vicinanze: i ragazzini che si bevono una birra sulle panchine, i rider delle consegne che gironzolano in cerca del numero civico giusto, qualcuno che passeggia senza apparenti ragioni nei dintorni. La vita intima vostra e dei vostri vicini di quartiere è costantemente ripresa dalla polizia e accessibile 24 su 24. Vi farebbe piacere? Probabilmente, no. Eppure è esattamente ciò ...