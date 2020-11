“Il cenone? Con 600 morti al giorno è fuori luogo”. Il ricatto morale di Boccia (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov – Ve lo ricordate il film Come il Grinch rubò il Natale? Probabilmente il personaggio interpretato da Jim Carrey dovrebbe aggiornarsi presso i rappresentanti del nostro esecutivo. I morti come arma Le intenzioni del governo ormai sono chiare: il piano è quello di farci passare delle festività natalizie ridotte al lumicino – con tutto quello che ne consegue, disastrosamente, dal punto di vista sociale ed economico – per scongiurare il rischio di una «terza ondata», il babau del primo trimestre 2021. Nel farci ingoiare l’amara pillola non si fanno scrupoli di utilizzare l’argomento principe, davanti al quale tocca chinare il capo e assentire: i morti del Covid. Chi è così mostro da dissentire dal Verbo del «sanitariamente corretto» di fronte a una pila di cadaveri? Nessuno, o quasi. Scordatevi i cenoni Il grimaldello dei deceduti lo ha ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov – Ve lo ricordate il film Come il Grinch rubò il Natale? Probabilmente il personaggio interpretato da Jim Carrey dovrebbe aggiornarsi presso i rappresentanti del nostro esecutivo. Icome arma Le intenzioni del governo ormai sono chiare: il piano è quello di farci passare delle festività natalizie ridotte al lumicino – con tutto quello che ne consegue, disastrosamente, dal punto di vista sociale ed economico – per scongiurare il rischio di una «terza ondata», il babau del primo trimestre 2021. Nel farci ingoiare l’amara pillola non si fanno scrupoli di utilizzare l’argomento principe, davanti al quale tocca chinare il capo e assentire: idel Covid. Chi è così mostro da dissentire dal Verbo del «sanitariamente corretto» di fronte a una pila di cadaveri? Nessuno, o quasi. Scordatevi i cenoni Il grimaldello dei deceduti lo ha ...

