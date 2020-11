Il Black friday si farà Sfuma l’ipotesi di un rinvio (Di martedì 24 novembre 2020) Sfuma l’ipotesi di un rinvio del Black friday in Italia. Manca infatti una posizione unitaria tra tutti i soggetti interessati, che sono stati sondati informalmente dal governo e quindi non ci sono le condizioni per uno spostamento in avanti della data, ormai alle porte, del 27 novembre. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 24 novembre 2020)di undelin Italia. Manca infatti una posizione unitaria tra tutti i soggetti interessati, che sono stati sondati informalmente dal governo e quindi non ci sono le condizioni per uno spostamento in avanti della data, ormai alle porte, del 27 novembre.

matteosalvinimi : #Salvini: Black Friday? In Francia l’hanno rimandato. Serve premiare chi compra ???? in ????. Non è possibile che multi… - Inter : ??? | BLACK&BLUE Il Black&Blue Friday è arrivato: scopri tutte le offerte! ?? ?? - OttavoColle : Black Friday di Ottavo Colle, Lezioni on line, Passeggiata a Coppedé, a Ostiense, Nuove pubblicazioni -… - PardiniBeppe : RT @RadioSavana: Napoli questa mattina ore 9: Black Friday in anticipo, sconti pazzeschi su merce illegale, rubata e droga! Commercianti it… - zazoomblog : I siti dove trovare libri scontati per il Black Friday - #trovare #libri #scontati #Black -