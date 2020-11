Il Barça posticipa il pagamento di una sanzione al Fisco

Leggi su calcioefinanza

(Di martedì 24 novembre 2020) Il Barcellona guadagna tempo con ilspagnolo. Il club blaugrana è infatti riuscito are ildi unada 23 milioni di euro, come penale per il mancato versamento di ritenute per reddito da lavoro/professionale durante i mesi di gennaio 2012 e giugno 2015. Stando a quanto riportato da El Confidencial, il L'articolo