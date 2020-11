Ibra attacca FIFA 21: il motivo (Di martedì 24 novembre 2020) Ibra contro il popolare gioco FIFA 21. Il caso è esploso attraverso un tweet. In sostanza l’attaccante del Milan ha chiesto a Ea Sports, casa produttrice del videogioco calcistico, chi le avesse dato l’autorizzazione a usare la sua immagine per guadagnare attraverso le vendite del prodotto. Anticipando inoltre che avrebbe investigato sulla questione. “Chi ha dato a FIFA EA Sport il permesso di usare il mio nome e la mia faccia? – ha scritto lo svedese – LA FIFPro? Non sapevo di essere un membro e se lo sono, mi hanno inserito con qualche strana manovra e senza il mio consenso esplicito. E di certo non ho mai dato il permesso alla FIFA o alla FIFPro di fare soldi usandomi”. Un dilemma che attanaglia anche altri calciatori, come Benzema del Real Madrid, ad esempio, che proprio sotto il tweet di ... Leggi su italiasera (Di martedì 24 novembre 2020)contro il popolare gioco21. Il caso è esploso attraverso un tweet. In sostanza l’nte del Milan ha chiesto a Ea Sports, casa produttrice del videogioco calcistico, chi le avesse dato l’autorizzazione a usare la sua immagine per guadagnare attraverso le vendite del prodotto. Anticipando inoltre che avrebbe investigato sulla questione. “Chi ha dato aEA Sport il permesso di usare il mio nome e la mia faccia? – ha scritto lo svedese – LA FIFPro? Non sapevo di essere un membro e se lo sono, mi hanno inserito con qualche strana manovra e senza il mio consenso esplicito. E di certo non ho mai dato il permesso allao alla FIFPro di fare soldi usandomi”. Un dilemma che attanaglia anche altri calciatori, come Benzema del Real Madrid, ad esempio, che proprio sotto il tweet di ...

