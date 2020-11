Iata: nel 2020 passeggeri dimezzati e perdite per il settore aereo di 100 miliardi di euro. Da incubo le previsioni sull’occupazione (Di martedì 24 novembre 2020) Pesa 132 miliardi di euro la zavorra con cui volano e dovranno volare nel 2021 le compagnie aeree di tutto il mondo. E’ la stima aggiorna dalla Iata, l’Associazione internazionale del trasporto aereo, sulle perdite per il settore nel biennio 2020-2021. Le perdite proseguiranno nel 2021, anche se si può prevedere un miglioramento nel corso del prossimo anno spiega infatti l’Associazione. Solo nel 2020 il rosso sfiorerà i 100 miliardi di euro, lo scorso giugno la stessa Iata aveva stimato un perdita di circa 70 miliardi. A fine anno i passeggeri trasportati nel mondo dovrebbero essere 1,8 miliardi ovvero il 60% in meno del 2019. In ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Pesa 132dila zavorra con cui volano e dovranno volare nel 2021 le compagnie aeree di tutto il mondo. E’ la stima aggiorna dalla, l’Associazione internazionale del trasporto, sulleper ilnel biennio-2021. Leproseguiranno nel 2021, anche se si può prevedere un miglioramento nel corso del prossimo anno spiega infatti l’Associazione. Solo nelil rosso sfiorerà i 100di, lo scorso giugno la stessaaveva stimato un perdita di circa 70. A fine anno itrasportati nel mondo dovrebbero essere 1,8ovvero il 60% in meno del 2019. In ...

