“I terroristi siete voi” | bomba carta e petardi contro le sedi di Repubblica e La Stampa

Leggi su tpi

(Di martedì 24 novembre 2020) Questa mattina una trentina di persone hanno lanciato uova e unaverso lede “La” e “la”, entrambe ospitate in una palazzina in via Lugaro, a Torino. Prima di andare via, gli autori del gesto hanno lasciato alcuni volantini firmati “anarchici e anarchiche”. Sull’episodio indaga la Digos. L’azione sembra essere collegata alla sentenza d’appello per il processo Scripta Manent, uno dei più importanti processil’eversione di matrice anarchica. “Voi che terrorizzate la popolazione manipolando l’informazione secondo quanto vi viene commissionato da chi comanda, voi che coprite con un complice silenzio quanto il potere non vuole che si sappia, come la strage nelle carceri italiane dello scorso marzo, con 13 morti ammazzati e centinaia di reclusi e ...