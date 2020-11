I regali chiesti a Babbo Natale da George | Charlotte e Louis prima di addobbare l’albero Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 24 novembre 2020) Per quanto è possibile William e Kate Middleton cresconocome tutti gli altri bambini e in questo periodo tutti iniziano a pensare aida chiedere a). Idee ben chiare per i tre piccoli principi d’Inghilterra che hanno voglia die di addobbi in anticipo. Hanno chiesto ai genitori didiilpossibile, in realtà l’hanno già fatto in tanti quest’anno.ancora delle decorazioni i figli di William e Kate Middleton hanno scritto la letterina a, ma cosa hanno chiesto? Sembra che una persona molto vicina alla royal family abbia confidato ...