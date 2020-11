I piccoli accorgimenti che fanno diminuire le bollette

Leggi su quifinanza

(Di martedì 24 novembre 2020) (Teleborsa) – Staccare di appena 10 centimetri il frigorifero dal muro permette di risparmiare fino a 23 euro all’anno, coprire la pentola mentre bolle l’acqua 5, non far scorrere a vuoto l’acqua calda mentre ci si rade o si fa la doccia 36. Sono alcuni degliche consentirebbero di ridurre i costi della bolletta elettrica, secondo una ricerca di Facile.it. In cucina i risparmi riguardano soprattutto frigorifero e forno. Non chiudere bene lo sportello di freezer o frigo in maniera sistematica può costare fino a 21 euro all’anno, mentre se si decide di sostituire il frigorifero, è sufficiente passare da una classe B ad una A+ per risparmiare fino a 32 euro. Sarebbe possibile risparmiare di più (fino a 33 euro), se si usasse per scongelare non il forno tradizionale, ma quello a microonde. Bloccare il ciclo della lavastoviglie prima che asciughi i piatti fa ...