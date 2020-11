I look trendy per l’allenamento casalingo delle vip italiane

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di martedì 24 novembre 2020) Le palestre sono chiuse già da qualche settimana ma le vip di casa nostra non ci pensano neanche a rinunciare al loro allenamento. Per esigenze di contratto ma anche per piacere personale le bellissime mantengono i loro corpi tonici e filiformi. Nei loro appartamenti lussuosi le star prediligono gli sport più svariati ma tutte hanno un punto in comune: il desiderio di condividere con i follower i loro work-out. Appassionata di fitness da sempre, Melissa Satta abbandona per un giorno i pesi e si concede una rilassante passeggiata sul tapis roulant. Addosso ha dei comodi e caldi pantaloni grigi di Puma. Da anni Michela Coppa pratica yoga con successo nella sua casa e, per farlo, sfoggia completi che catturano lo sguardo, come quello leopardato di Heart and Soul Style. Stessa disciplina, unita alla corsa, per Federica Fontana, già glam che mai con leggings e reggiseno rosa di Asics. In ...