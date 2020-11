I Fratelli D' Innocenzo annunciano il titolo del prossimo film | America Latina

Leggi su movieplayer

(Di martedì 24 novembre 2020) Su Instagram iD'hanno svelato cheè ildel loro, in arrivo nel 2021. ID'hanno annunciato ildel loro. Il progetto è stato annunciato con una foto condivisa su Instagram che ritrae la prima stesura della sceneggiatura., come svelato da Fabio D', arriverà nei cinema nel 2021. Ilriporterà i due registi dietro la macchina da presa dopo il successo ottenuto con La Terra dell'Abbastanza e Favolacce. Favolacce è stato presentato in concorso lo scorso ...