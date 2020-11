I cittadini consigliano cosa leggere

Ultime Notizie dalla rete : cittadini consigliano

gonews

Fra i punti all'ordine del giorno anche la dichiarazione di emergenza climatica e alcuni assestamenti di bilancio ...Anche in Comune di Cavallermaggiore approda nelle dirette streaming digitali per le sedute del Consiglio comunale. Sulla piattaforma You Tube è presente il canale ufficiale del C ...