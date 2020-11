I cani anti Covid fanno meglio dei tamponi: fiutano i positivi con un’efficacia del 95 per cento (Di martedì 24 novembre 2020) I cani da fiuto possono scovare il nuovo Coronavirus dal 95 al 100 per cento dei casi: è questa la scoperta del dottor Riad Sarkis, dell’Università St. Joseph di Beirut, che è parte del progetto di ricerca franco-libanese nato proprio per valutare l’impiego di questi animali negli aeroporti per individuare le persone positive al virus Sars-CoV-2. Tutto è nato, ha detto Sarkis alla Bbc online, “dalla constatazione che i reparti Covid hanno un odore particolare e il fiuto dei cani ce lo ha confermato. Nei test, infatti, il cane fiuta diversi campioni di sudore umano affiancati: nei casi negativi si avvicina al successivo campione, mentre nei casi positivi si ferma davanti allo stesso campione, avvertendoci della positività”. “Con i tamponi – ha osservato ... Leggi su tpi (Di martedì 24 novembre 2020) Ida fiuto possono scovare il nuovo Coronavirus dal 95 al 100 perdei casi: è questa la scoperta del dottor Riad Sarkis, dell’Università St. Joseph di Beirut, che è parte del progetto di ricerca franco-libanese nato proprio per valutare l’impiego di questi animali negli aeroporti per individuare le persone positive al virus Sars-CoV-2. Tutto è nato, ha detto Sarkis alla Bbc online, “dalla constatazione che i repartihanno un odore particolare e il fiuto deice lo ha confermato. Nei test, infatti, il cane fiuta diversi campioni di sudore umano affiancati: nei casi negativi si avvicina al successivo campione, mentre nei casisi ferma davallo stesso campione, avvertendoci dellatà”. “Con i– ha osservato ...

