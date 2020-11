“Ho il cuore spezzato”. Il triste annuncio di Antonella Elia al GF Vip. Tutti di sasso: cosa è successo (Di martedì 24 novembre 2020) Oggi al GF Vip Antonella Elia, opinionista insieme a Pupo, ha spiazzato Tutti, soprattutto Alfonso Signorini, quando ha annunciato di avere “il cuore spezzato” e di essere “tornata single”. Dunque è finita con Pietro Delle Piane dopo che i due erano tornati separati da Temptation Island, salvo poi riavvicinarsi piano piano. Evidentemente qualcosa tra loro due non ha funzionato. “E’ un programma che ti cambia la vita” ha fatto sapere Alfonso Signorini aprendo questa puntata del Grande Fratello Vip, “e mi ero già fatto il film. Non si possono fare i regali, devo mangiare il panettone qui, aprire lo spumante qui, pure la calza della befana la devo disfare… ma fino a quando andremo avanti?!”. Poco male, dato che Pupo, scherzando, ha fatto sapere che avendo così tanto tempo a disposizione ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 24 novembre 2020) Oggi al GF Vip, opinionista insieme a Pupo, ha spiazzato, soprattutto Alfonso Signorini, quando ha annunciato di avere “ile di essere “tornata single”. Dunque è finita con Pietro Delle Piane dopo che i due erano tornati separati da Temptation Island, salvo poi riavvicinarsi piano piano. Evidentemente qualtra loro due non ha funzionato. “E’ un programma che ti cambia la vita” ha fatto sapere Alfonso Signorini aprendo questa puntata del Grande Fratello Vip, “e mi ero già fatto il film. Non si possono fare i regali, devo mangiare il panettone qui, aprire lo spumante qui, pure la calza della befana la devo disfare… ma fino a quando andremo avanti?!”. Poco male, dato che Pupo, scherzando, ha fatto sapere che avendo così tanto tempo a disposizione ...

