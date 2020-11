Hitman III in un trailer che mostra Chongqing | il nuovo scenario

Leggi su eurogamer

(Di martedì 24 novembre 2020) IO Interactive ha svelato il prossimo luogo esotico in cui l'Agente 47 si dirigerà nelcapitolo in arrivo tra non molto, ovveroIII. La nuova sede è, una città nel sud-ovest della Cina che è una delle più grandi città del mondo. La versione divede il nostro protagonista farsi strada in una città piovosa, con strade inzuppate di acqua e neon che creano un perfetto terreno per i giocatori che dovranno eliminare senza creare scompiglio i loro obiettivi. Il video parla anche dei vari miglioramenti che IO ha apportato al suddetto motore Glacier, confermando che il gioco sarà in grado di gestire più di 300 NPC contemporaneamente sullo schermo. Naturalmente, le luci al neon rendono il gioco perfetto per l'HDR che il gioco supporterà così come 4K e 60FPS sulle console di nuova generazione. ...