Highlights e gol Borussia Dortmund-Bruges 3-0 | Champions League 2020 2021 | doppietta di Haaland VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 24 novembre 2020) Glie i gol di, match valevole per la quarta giornata della fase a gironi di, in cui i padroni di casa hanno spazzato via con un netto 3-0 la squadra belga grazie alladi Erlinge al gol su punizione di Jadon Sancho. Ecco tutte le azioni salienti della partita. SportFace.