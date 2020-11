Harry e Meghan: il piano per bloccare “The Crown” (Di martedì 24 novembre 2020) Secondo l’esperta Angela Levin il principe Harry non sarebbe entusiasta di “The Crown”, in particolare della nuova stagione disponibile da poco su Netflix. E avrebbe intenzione di fermare la serie prima che arrivi a parlare di lui… Cosa dice il principe Harry della serie Netflix “The Crown”? Anche lui, come il resto della royal family, non ne sarebbe entusiasta. “The Crown”: il piano del principe Harry Parola della biografa reale Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 24 novembre 2020) Secondo l’esperta Angela Levin il principenon sarebbe entusiasta di, in particolare della nuova stagione disponibile da poco su Netflix. E avrebbe intenzione di fermare la serie prima che arrivi a parlare di lui… Cosa dice il principedella serie Netflix? Anche lui, come il resto della royal family, non ne sarebbe entusiasta.: ildel principeParola della biografa reale Articolo completo: dal blog SoloDonna

