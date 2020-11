Guitar Center rischia il fallimento a causa della crisi economica

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 24 novembre 2020) Chi di voi, appassionati di strumenti musicali, non conosce il marchio statunitense di? Se vi considerate amantichitarra, è praticamente impossibile non aver mai sentito parlare di una istituzione così illustre, una delle più importanti negli USA. Ma tutte le storie, anche quelle più belle e durature, sono destinate a concludersi, soprattutto quando laè esclusivamente. A seguito infatti dell’emergenza sanitaria globale, che ha decimato innumerevoli settori, la catena di negozi di strumenti musicali stando seriamente il(“bankruptcy” in inglese). Le vendite ridotte al dettaglio, e la conseguente chiusura del 75 % dei negozi fisici americani, hanno spinto i titolari aziendali a mettere in dubbio la loro ...