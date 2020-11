Guida pop alla parità di genere | tra fumetti | serie tv e linguaggi non tossici

Leggi su ecodibergamo

(Di martedì 24 novembre 2020) Unadi proposte di lettura per decostruire la discriminazione, smascherare i piccoli soprusi tra i generi, rendersi conto del sessismo contenuto in parole ed espressioni diffusissime. Perché la lottaviolenza si costruisce anche nel modo in cui parliamo e nelle azioni quotidiane