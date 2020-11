Guerra (Oms): «Crisanti ha ragione a chiedere i dati sui vaccini, ma i controlli saranno rigorosi. Terza ondata? Evitiamo lo tsunami con la disciplina a Natale» (Di martedì 24 novembre 2020) Sulla richiesta di maggiore trasparenza per i primi vaccini contro il Coronavirus Andrea Crisanti ha ragione, secondo Ranieri Guerra che al Fatto quotidiano condivide la posizione del direttore di Microbiologia di Padova finito nella bufera per le sue dichiarazioni bollate come «Pericolose» dal Cts e «Infondate» dall’Aifa, l’agenzia del farmaco italiana. A detta di Guerra, però, le parole di Crisanti non vanno intese come un invito a non vaccinarsi, bensì come una semplice richiesta di dati e validazioni da parte dagli Enti preposti al controllo della sicurezza dei farmaci, al netto dei promettenti annunci fatti dalle case farmaceutiche a suon di comunicati stampa. Insomma, quella di Crisanti non sarebbe altro, come spiegato da Guerra, ... Leggi su open.online (Di martedì 24 novembre 2020) Sulla richiesta di maggiore trasparenza per i primicontro il Coronavirus Andreaha, secondo Ranieriche al Fatto quotidiano condivide la posizione del direttore di Microbiologia di Padova finito nella bufera per le sue dichiarazioni bollate come «Pericolose» dal Cts e «Infondate» dall’Aifa, l’agenzia del farmaco italiana. A detta di, però, le parole dinon vanno intese come un invito a non vaccinarsi, bensì come una semplice richiesta die validazioni da parte dagli Enti preposti al controllo della sicurezza dei farmaci, al netto dei promettenti annunci fatti dalle case farmaceutiche a suon di comunicati stampa. Insomma, quella dinon sarebbe altro, come spiegato da, ...

