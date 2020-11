Guardia medica in Toscana: Giani ci ripensa, soddisfatto Mugnai (Di martedì 24 novembre 2020) La Guardia medica rimane operativa con i consueti orari, anche la notte. L'ordinanza che ho firmato si pone l'obbiettivo, se l'emergenza dovesse aggravarsi, di poter modulare il personale assegnato per fronteggiare al meglio la pandemia, afferma il Presidente Leggi su firenzepost (Di martedì 24 novembre 2020) Larimane operativa con i consueti orari, anche la notte. L'ordinanza che ho firmato si pone l'obbiettivo, se l'emergenza dovesse aggravarsi, di poter modulare il personale assegnato per fronteggiare al meglio la pandemia, afferma il Presidente

MUGNAI E RIPANI (FORZA ITALIA): GIANI SI E’ SVEGLIATO! REINTRODOTTA LA GUARDIA MEDICA DOPO LE 24H. FORZA ITALIA VINCE LA SUA BATTAGLIA CONTRO LE SCELTE DELLA REGIONE. “Siamo molto soddisfatti. Il Gove ...

