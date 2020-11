Gualtieri conferma lo scostamento Otto miliardi per il Ristori quater Giovedì il voto al Senato sulla relazione del Governo Obiettivo | nuovi aiuti e rinvio delle scadenze fiscali

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 24 novembre 2020) Nellasullodi bilancio trasmessa alle Camere, che verrà votatain, ilchiede al Parlamento unodiin termini di indebitamento netto. “Eventuali ulteriori necessità per il primo trimestre 2021 verranno valutate a gennaio alla luce dell’evoluzione della pandemia – spiega il premier Giuseppe Conte nel documento – Il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato potrà aumentare per l’esercizio corrente fino a 341di euro in termini di competenza e a 389di euro in termini di cassa”. Attraverso queste nuove risorse, il“intende adottare misure che, in continuità con quelle precedenti, ...