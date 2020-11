Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi piange: “Il primo Natale senza mia mamma” (video) (Di martedì 24 novembre 2020) Dopo la riappacificazione e gli abbracci (“Dai adesso abbracciami e dimmi che mi ami. Tommasino mio, quanto stai bene con questi capelli… tu sai quanto bene ti voglio vero?”), all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, Stefania Orlando cerca di confortare Tommaso Zorzi, piuttosto triste per il fatto che, quasi sicuramente, dovrà passare il periodo delle festività natalizie lontano dai propri affetti: Orlando: “Stai tranquillo, continuiamo più forti di prima, non sei solo e non mettere mai in dubbio il nostro affetto nei tuoi confronti, né il mio, né quello di Maria Teresa ma anche quello di Francesco”. non sto piangendo, tu stai piangendo #gfvip pic.twitter.com/IiP8tGEhgO — sosofii (@ssofia55) November 24, 2020 Zorzi: “E’ il primo ... Leggi su gossipblog (Di martedì 24 novembre 2020) Dopo la riappacificazione e gli abbracci (“Dai adesso abbracciami e dimmi che mi ami. Tommasino mio, quanto stai bene con questi capelli… tu sai quanto bene ti voglio vero?”), all’interno della casa del ‘Vip 5’, Stefania Orlando cerca di confortare, piuttosto triste per il fatto che, quasi sicuramente, dovrà passare il periodo delle festività natalizie lontano dai propri affetti: Orlando: “Stai tranquillo, continuiamo più forti di prima, non sei solo e non mettere mai in dubbio il nostro affetto nei tuoi confronti, né il mio, né quello di Maria Teresa ma anche quello di Francesco”. non stondo, tu staindo #gfvip pic.twitter.com/IiP8tGEhgO — sosofii (@ssofia55) November 24, 2020: “E’ il...

