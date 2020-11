Grande Fratello Vip 5 | quali concorrenti abbandoneranno il reality a causa del prolungamento?

Leggi su movieplayer

(Di martedì 24 novembre 2020) AlcunidelVip 5 stanno pensando di lasciare ildopo aver ricevuto da Alfonso Signorini la notizia delfino all'8 febbraio 2021. IlVip 5 non finirà a dicembre, come ipensavano, ma a febbraio, cosa che potrebbe spingere alcuni di loro ad abbandonare ilin tempo per Natale. La notizia del prolungarsi dei tempi di permanenza nella casa era attesissima, ieri sera, dal pubblico a casa. Se il resto del mondo era stato messo al corrente settimane fa delle decisione di Mediaset, la domanda scontata era: come la prenderanno i? La risposta, arrivata intorno alla mezzanotte, è stata: piuttosto male. Tra l'incredulità e la stizza, ...