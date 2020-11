Governo Conte, novità sul Natale: no ai cenoni ma possibilità di ricongiungimenti familiari (Di martedì 24 novembre 2020) Governo Conte, alcune novità sul Natale: alcune anticipazioni sul nuovo DPCM del 3 Dicembre, no ai cenoni ma possibili ricongiungimenti familiari Sono tantissime le famiglie ed i gestori di attività colpiti dalle norme dell’ultimo DPCM che aspettano ansiosi le nuove presto emanate. Ancora in fase di lavorazione, alcune importanti novità potrebbero dare un respiro di sollievo ai commercianti. L’ipotesi ancora da confermare ma possibile potrebbe essere quella di allungare l’attuale coprifuoco di un’ora, permettendo ai negozi di rimanere aperti sino alle 22, così da defluire il flusso di gente in vista delle compere natalizie. No categorico ai cenoni organizzati ma possibili ricongiungimenti ... Leggi su altranotizia (Di martedì 24 novembre 2020), alcunesul: alcune anticipazioni sul nuovo DPCM del 3 Dicembre, no aima possibiliSono tantissime le famiglie ed i gestori di attività colpiti dalle norme dell’ultimo DPCM che aspettano ansiosi le nuove presto emanate. Ancora in fase di lavorazione, alcune importantipotrebbero dare un respiro di sollievo ai commercianti. L’ipotesi ancora da confermare ma possibile potrebbe essere quella di allungare l’attuale coprifuoco di un’ora, permettendo ai negozi di rimanere aperti sino alle 22, così da defluire il flusso di gente in vista delle compere natalizie. No categorico aiorganizzati ma possibili...

