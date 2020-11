Governo al lavoro per le misure di Natale: saltano le vacanze sulla neve (Di martedì 24 novembre 2020) 'Se la tendenza dei contagi si conferma, a dicembre non ci saranno più zone rosse' a dirlo il presidente del Consiglio che però ribadisce un Natale all'insegna della sobrietà, chiudendo di fatto alle ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 24 novembre 2020) 'Se la tendenza dei contagi si conferma, a dicembre non ci saranno più zone rosse' a dirlo il presidente del Consiglio che però ribadisce unall'insegna della sobrietà, chiudendo di fatto alle ...

chetempochefa : 'i soldi per l’accoglienza erogati dal Governo vennero usati per borse lavoro e attività commerciali gestite insiem… - berlusconi : Chiediamo al governo di garantire al lavoro autonomo, ai professionisti, ai commercianti, agli artigiani, alle part… - berlusconi : Non è possibile anche perché l’una senza l’altra a lungo andare non regge. Chiediamo al governo di garantire e al l… - CRU3LI4 : RT @lyra_col: Ironico come una maestra d'asilo debba preservare la sua immagine e quindi le viene tolto subito il lavoro ma poi Berlusconi… - ElezioniUsa : @aletapparini Buon viso a cattivo gioco. Con questi numeri i democratici non possono perdere un senatore. Purtroppo… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo lavoro Ristori quater, Governo a lavoro Teleborsa CONTINUA IL LAVORO DELLA CCT: MARCO SALVADORI INCONTRA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE ANTONIO MAZZEO

Un incontro programmato da giorni a cui ha preso parte Marco Salvadori-Presidente Federcaccia Toscana e rappresentante della Confederazione Cacciatori Toscani. La grave situazione sanitaria ed i risvo ...

Cashback di Natale: 150 euro per chi compra nei negozi. Ecco come funziona il bonus acquisti

Andrebbe agli italiani che spendono con carte di credito o bancomat fino a 1500 euro. Valido ogni acquisto: dal caffè all’auto nuova ...

Un incontro programmato da giorni a cui ha preso parte Marco Salvadori-Presidente Federcaccia Toscana e rappresentante della Confederazione Cacciatori Toscani. La grave situazione sanitaria ed i risvo ...Andrebbe agli italiani che spendono con carte di credito o bancomat fino a 1500 euro. Valido ogni acquisto: dal caffè all’auto nuova ...