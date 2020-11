Gli auguri di compleanno di Selvaggia Lucarelli a Lorenzo Biagiarelli sono una nuova dichiarazione d’amore (Foto) (Di martedì 24 novembre 2020) Lorenzo Biagiarelli per il suo compleanno ha già ricevuto gli auguri di tutti nello studio di E’ sempre mezzogiorno dopo quelli di Antonella Clerici ma ovviamente era il post di Selvaggia Lucarelli il più atteso (Foto). Della loro storia d’amore hanno raccontato le differenze, i pregi e difetti che completano entrambi ma è evidente che Lorenzo Biagiarelli sia la parte più saggia e ottimista dei due e Selvaggia Lucarelli lo ribadisce anche nella sua ennesima dichiarazione d’amore. E’ lui che la calma e le ha reso meravigliosa la vita e raccontando una delle loro avventure saltano fuori ancora una volta le loro differenze. Di certo non finge di essere ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 24 novembre 2020)per il suoha già ricevuto glidi tutti nello studio di E’ sempre mezzogiorno dopo quelli di Antonella Clerici ma ovviamente era il post diil più atteso (). Della loro storiahanno raccontato le differenze, i pregi e difetti che completano entrambi ma è evidente chesia la parte più saggia e ottimista dei due elo ribadisce anche nella sua ennesima. E’ lui che la calma e le ha reso meravigliosa la vita e raccontando una delle loro avventure saltano fuori ancora una volta le loro differenze. Di certo non finge di essere ...

