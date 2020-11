Gli antidoti che rendono forte la democrazia americana

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 24 novembre 2020) La fine della resistenza di Donald Trump per non passare la mano al suo successore Joe Biden sollecita alcune riflessioni sui punti di forza della. Quanti temevano che fosse in corso un “golpe”, piccolo o grande che fosse, sono rassicurati dal procedere della transizione riconosciuta non in seguito alla pressione politica degli avversari democratici ma per l’efficacia degli anticorpi insiti nel sistema politico-costituzionale degli Stati Uniti. Il principale e decisivo antidoto rispetto a involuzioni autocratiche ancora una volta è stata l’elezione del presidente a data fissa ogni quattro che non può essere manipolata o invalidata da nessuno. Le elezioni, per quanto agli europei appaiano barocche per il meccanismo federale, mettono rigorosamente nelle mani degli Stati e del popolo una sovranità intangibile. Nonostante i ricorsi e ...