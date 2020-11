Giovanni Ciacci una furia contro Bianca Guaccero, “Ha fatto una cosa terribile e ora che stia lontana da me” (Di martedì 24 novembre 2020) Bianca Guaccero è al timone di “Detto fatto” la trasmissione pomeridiana targata Rai che va in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì. Bianca Guaccero, che ha sostituito Caterina Balivo e che quest’anno è in compagnia di Jonathan che la affianca nella rubrica dedicata al gossip, appare molto serena anche se spesso si lamenta e sottolinea di essere single da molto tempo e che questa situazione un po’ le pesa tanto che, durante una puntata di qualche giorno fa, lei e Jonathan, evidentemente entrambi single, avevano detto, scherzando che, forse l’unica possibilità che rimaneva loro era quella di chiedere aiuto a Maria De Filippi. Giovanni Ciacci al veleno contro Bianca Guaccero “stia lontano da ... Leggi su baritalianews (Di martedì 24 novembre 2020)è al timone di “Detto” la trasmissione pomeridiana targata Rai che va in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì., che ha sostituito Caterina Balivo e che quest’anno è in compagnia di Jonathan che la affianca nella rubrica dedicata al gossip, appare molto serena anche se spesso si lamenta e sottolinea di essere single da molto tempo e che questa situazione un po’ le pesa tanto che, durante una puntata di qualche giorno fa, lei e Jonathan, evidentemente entrambi single, avevano detto, scherzando che, forse l’unica possibilità che rimaneva loro era quella di chiedere aiuto a Maria De Filippi.al velenolontano da ...

