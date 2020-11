Giovani commercialisti, nasce Commissione Pari opportunità (Di martedì 24 novembre 2020) (Teleborsa) – “La violenza sulle donne rappresenta una violazione dei diritti umani quale conseguenza di una discriminazione di genere che avviene sotto ogni punto di vista: umano e, purtroppo, anche lavorativo. L’Unione nazionale Giovani dottori commercialisti ed esperti contabili intende dare avvio a un percorso che possa contribuire a valorizzare la tutela dei diritti di tutti, in ogni ambito e per sempre. Per tale ragione abbiamo istituito una Commissione Pari opportunità, che prenderà avvio proprio in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne”. Lo ha detto Matteo De Lise, Presidente dell’Ungdcec, presentando il webinar “Pari opportunità: un diritto di tutti”, in programma domani, mercoledì 25 novembre 2020 alle ore 15. Con questo ... Leggi su quifinanza (Di martedì 24 novembre 2020) (Teleborsa) – “La violenza sulle donne rappresenta una violazione dei diritti umani quale conseguenza di una discriminazione di genere che avviene sotto ogni punto di vista: umano e, purtroppo, anche lavorativo. L’Unione nazionaledottoried esperti contabili intende dare avvio a un percorso che possa contribuire a valorizzare la tutela dei diritti di tutti, in ogni ambito e per sempre. Per tale ragione abbiamo istituito una, che prenderà avvio proprio in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne”. Lo ha detto Matteo De Lise, Presidente dell’Ungdcec, presentando il webinar “: un diritto di tutti”, in programma domani, mercoledì 25 novembre 2020 alle ore 15. Con questo ...

(Teleborsa) – “La violenza sulle donne rappresenta una violazione dei diritti umani quale conseguenza di una discriminazione di genere che avviene sotto ogni punto di vista: umano e, ...

