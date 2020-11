Gillette Bomber Cup 2020: risultati della seconda giornata! (Di martedì 24 novembre 2020) Tutti i risultati e la classifica della seconda giornata di Gillette Bomber Cup edizione 2020 Si è disputata ieri, 23 novembre, la seconda giornata della Gillette Bomber Cup 2020, andiamo a vedere insieme quali sono stati i risultati e la classifica che ne è scaturita. Nel primo giorno di sfide le squadre avevano dato vita ad una sfida combattuta, ed i punti a separarle in classifica erano pochi. 20 team professionisti si stanno contendendo l’appetitoso montepremi di 16000 euro. Le squadre coinvolte sono tra le più importanti del panorama italiano: oltre agli Outplayed, campioni in carica, troviamo organizzazioni quali Notorius Legion, MCES Italia, Cyberground Gaming e Qlash. Ci ... Leggi su tuttotek (Di martedì 24 novembre 2020) Tutti ie la classificagiornata diCup edizioneSi è disputata ieri, 23 novembre, lagiornataCup, andiamo a vedere insieme quali sono stati ie la classifica che ne è scaturita. Nel primo giorno di sfide le squadre avevano dato vita ad una sfida combattuta, ed i punti a separarle in classifica erano pochi. 20 team professionisti si stanno contendendo l’appetitoso montepremi di 16000 euro. Le squadre coinvolte sono tra le più importanti del panorama italiano: oltre agli Outplayed, campioni in carica, troviamo organizzazioni quali Notorius Legion, MCES Italia, Cyberground Gaming e Qlash. Ci ...

Con ben 1.4 milioni di utenti interessati al mondo eSport in Italia - come riportato nell'ultima ricerca sull'argomento condotta da IIDEA - Milan Games Week, l'evento dedicato ai videogiochi più impor ...

