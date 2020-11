Giannini: su vaccini contro influenza ritardi pesanti (Di martedì 24 novembre 2020) Roma – “Nella nostra Regione mancano all’appello oltre 500mila vaccini antinfluenzali. Non vorremmo entrare nel merito di quelli distribuiti in queste ore che rappreaentano una goccia nell’oceano, ne’ su quelli fermati alla dogana perche’ non sicuri.” “Del resto, dalle mascherine acquistate e mai pervenute, dagli ospedali al collasso e alla assenza cronica di personale medico e paramedico, la sanita’ di Zingaretti ci ha abituati a navigare a vista peraltro in mezzo a innumerevoli scandali senza una benche’ minima programmazione.” “Riusciranno i nostri ‘eroi’ a programmare, quantomeno, la distribuzione dei vaccini sul Covid? L’assessore D’Amato ha gia’ comunicato al commissario Arcuri i presidi ospedalieri per la prima fase di somministrazione e il numero e le caratteristiche delle ‘unita’ mobili’ che serviranno per vaccinare ospiti e ... Leggi su romadailynews (Di martedì 24 novembre 2020) Roma – “Nella nostra Regione mancano all’appello oltre 500milaantli. Non vorremmo entrare nel merito di quelli distribuiti in queste ore che rappreaentano una goccia nell’oceano, ne’ su quelli fermati alla dogana perche’ non sicuri.” “Del resto, dalle mascherine acquistate e mai pervenute, dagli ospedali al collasso e alla assenza cronica di personale medico e paramedico, la sanita’ di Zingaretti ci ha abituati a navigare a vista peraltro in mezzo a innumerevoli scandali senza una benche’ minima programmazione.” “Riusciranno i nostri ‘eroi’ a programmare, quantomeno, la distribuzione deisul Covid? L’assessore D’Amato ha gia’ comunicato al commissario Arcuri i presidi ospedalieri per la prima fase di somministrazione e il numero e le caratteristiche delle ‘unita’ mobili’ che serviranno per vaccinare ospiti e ...

