Gianluca e Sitara, Matrimonio a prima vista: cosa è successo dopo il divorzio? (Di martedì 24 novembre 2020) Gianluca Epifani e Sitara Rapisarda rappresentano una delle coppie di Matrimonio a prima vista 2020. Lui, 30enne, vive a Firenze e lavora come concept artist in digitale. Lei, 29 anni, viene da Roma e fa la cassiera in un ristorante in centro città. Decisa e a tratti irascibile: si è descritta così prima della sua... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 24 novembre 2020)Epifani eRapisarda rappresentano una delle coppie di2020. Lui, 30enne, vive a Firenze e lavora come concept artist in digitale. Lei, 29 anni, viene da Roma e fa la cassiera in un ristorante in centro città. Decisa e a tratti irascibile: si è descritta cosìdella sua... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

ggloriasparkles : @Ginny_gy Luca e Giorgia hanno litigato di nuovo ognuno sostenendo le sue ragioni, nicole nemmeno si è presentata e… - emibonafede20 : RT @tosetto_elisa: Dopo 'TUTTA LA VERITÀ' penso questo: Gianluca si è salvato Sitara maleducata,cafona Andrea così pieno di sè che pensa s… - tosetto_elisa : Dopo 'TUTTA LA VERITÀ' penso questo: Gianluca si è salvato Sitara maleducata,cafona Andrea così pieno di sè che pe… - emato64 : @RompiettiMarco No beh giudicare mai per carità non sono in grado di giudicare nessuno era solo una constatazione d… - infoitcultura : Matrimonio a prima vista Italia 2020, Gianluca fidanzato dopo il divorzio da Sitara che oggi sta con Andrea -