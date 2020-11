GF Vip, Malgioglio nuovo concorrente: l’annuncio (Di martedì 24 novembre 2020) Lunedì sera è andata in onda un’altra favolosa puntata del Grande Fratello Vip. Presto entreranno nuovi concorrenti e tra questi ci sarà anche Cristiano Malgioglio. Ma scopriamo quale potrebbe essere la possibile data. Nell’ultima puntata Alfonso Signorini ha annunciato a tutti i gieffini che il reality è stato prolungato fino agli inizi di Febbraio. Molti dei concorrenti sono rimasti sconvolti; c’è chi si è disperato e chi invece Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 24 novembre 2020) Lunedì sera è andata in onda un’altra favolosa puntata del Grande Fratello Vip. Presto entreranno nuovi concorrenti e tra questi ci sarà anche Cristiano. Ma scopriamo quale potrebbe essere la possibile data. Nell’ultima puntata Alfonso Signorini ha annunciato a tutti i gieffini che il reality è stato prolungato fino agli inizi di Febbraio. Molti dei concorrenti sono rimasti sconvolti; c’è chi si è disperato e chi invece Articolo completo: dal blog SoloDonna

