GF Vip fino a febbraio | la frase choc di Franceska lascia tutti a bocca aperta

Leggi su altranotizia

(Di martedì 24 novembre 2020) , ecco cosa ha detto l’ex discussa concorrente. Ieri, lunedì 23 novembre, è andata in onda una nuova, imperdibile puntata del Grande Fratello Vip. Emozioni, liti, lacrime e risate hanno caratterizzato, come sempre, la serata, che ha visto l’eliminazione della contessa Patrizia De Blanck. In nomination con Francesco Oppini, Dayane Mello e Adua Del Vesco, la contessa ha ricevuto solo il 6% dei voti e ha dovuto abbandonare il gioco a malincuore. La notizia ‘’ della serata è stata certamente quella contenuta nella fatidica busta rossa, ovvero il prolungamento di questa edizione. I ‘vipponi’ dovranno dunque trascorrere il Natale e il Capodanno all’interno della casa e questo perè stato davvero difficile da accettare. Elisabetta Gregoraci, ad esempio, si è sciolta il lacrime pensando al suo ...