GF Vip 2020 | Dayane si scusa | fuori la De Blanck | le pagelle della ventunesima puntata

Leggi su dilei

(Di martedì 24 novembre 2020) Liti e strategie: il GF Vipregala una nuovaappassionante e Alfonso Signorini svela ai concorrenti che il reality continuerà sino a febbraio. Tanti i momenti emozionanti nel corsodiretta, dalle lacrime di Francesco Oppini per il padre a quelle di Stefania Orlando per l’uscita di Patrizia De, eliminata dal gioco. Ecco le nostreper ladel GF Vip. PATRIZIA DE– Senza ombra di dubbio la contessa è stata fra i protagonisti di questa edizione del GF Vip. Dopo un ingresso scoppiettante, in cui si è dimostrata schietta e diretta, Patrizia però ha perso un po’ del suo smalto. La contessa ha finito così per trovarsi spesso al centro di liti inutili (come quella per lo shampoo ai capelli), fra ...