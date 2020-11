Gessica Notaro mostra le ustioni da acido: “Immagini molto forti, lo so” (Di martedì 24 novembre 2020) In occasione della Giornata Mondiale per la Lotta contro la Violenza sulle Donne, un importante contributo arriva da una delle sfortunate protagoniste di questa violenza. Gessica Notaro, la Miss sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato, ha infatti condiviso un video in cui riassume cosa abbiano significato per lei questi ultimi anni, mostrando anche le “Immagini molto forti” del volto subito dopo l’aggressione. 25 novembre, il video di Gessica Notaro Lo dice a chiare lettere dai suoi profili social: “Finalmente è arrivato il momento di mostrarvi tutto“. Con queste parole, Gessica Notaro condivide un video che altro non è che un riassunto di quello che le è successo da quando l’ex ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 24 novembre 2020) In occasione della Giornata Mondiale per la Lotta contro la Violenza sulle Donne, un importante contributo arriva da una delle sfortunate protagoniste di questa violenza., la Miss sfregiata con l’dall’ex fidanzato, ha infatti condiviso un video in cui riassume cosa abbiano significato per lei questi ultimi anni,ndo anche le” del volto subito dopo l’aggressione. 25 novembre, il video diLo dice a chiare lettere dai suoi profili social: “Finalmente è arrivato il momento dirvi tutto“. Con queste parole,condivide un video che altro non è che un riassunto di quello che le è successo da quando l’ex ...

