Gessica Notaro mostra il suo volto sfregiato dall’acido | “Sono una miracolata”

Lo ha scritto su Facebook la showgirl riminese Gessica Notaro, pubblicando anche un video dove mostra per la prima volta le immagini del suo volto deturpato dopo l'aggressione da parte dell'ex, Edson Tavares, che l'ha sfregiata con l'acido. Le splendide parole che ha sempre pronunciato Gessica, interpretate da immagini forti. Gessica Notaro mostra per la prima volta il suo viso deturpato dopo l'aggressione da parte dell'ex fidanzato infame che le ha strappato l'identità. Un nome che non vale più la pena di essere pronunciato, scritto, associato a lei. Gessica parla forte e chiaro, senza paura: Ci siamo. Finalmente e' arrivato il momento di mostrarvi tutto. Senza filtri, senza timore.

