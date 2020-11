Gerry Scotti racconta come ha contratto il virus: “Non è bastato..” (Di martedì 24 novembre 2020) Gerry Scotti se l’è vista brutta, ha perso anche molti chili. Il noto conduttore è stato colpito dal Coronavirus qualche settimana fa e ha passato diversi giorni in ospedale. E’ stato anche ad un passo dall’essere ammesso in terapia intensiva, ma per fortuna è riuscito a cavarsela con una permanenza nel reparto di sub-intensiva. Ora il 64enne ha raccontato a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ come pensa di aver contratto il virus respiratorio che sta facendo migliaia di morti a settimana solo in Italia. (Continua..) "Mia moglie Gabriella, asintomatica, era andata a trovare dei parenti poi risultati positivi. Quindi ci siamo isolati e divisi: lei a casa, io al piano di sotto, ma non è bastato", ha fatto sapere. E’ infatti ormai noto che la maggior ... Leggi su howtodofor (Di martedì 24 novembre 2020)se l’è vista brutta, ha perso anche molti chili. Il noto conduttore è stato colpito dal Coronaqualche settimana fa e ha passato diversi giorni in ospedale. E’ stato anche ad un passo dall’essere ammesso in terapia intensiva, ma per fortuna è riuscito a cavarsela con una permanenza nel reparto di sub-intensiva. Ora il 64enne hato a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’pensa di averilrespiratorio che sta facendo migliaia di morti a settimana solo in Italia. (Continua..) "Mia moglie Gabriella, asintomatica, era andata a trovare dei parenti poi risultati positivi. Quindi ci siamo isolati e divisi: lei a casa, io al piano di sotto, ma non è", ha fatto sapere. E’ infatti ormai noto che la maggior ...

