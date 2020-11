Gerry Scotti e Carlo Conti: "Il Covid ha rafforzato la nostra amicizia". Spuntano nuovi dettagli sul ricovero (Di martedì 24 novembre 2020) ROMA - Sul numero di Chi in edicola da mercoledì 25 novembre un'eccezionale intervista a Carlo Conti e Gerry Scotti, che nelle scorse settimane sono stati colpiti dal Covid e sono finiti entrambi in ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 24 novembre 2020) ROMA - Sul numero di Chi in edicola da mercoledì 25 novembre un'eccezionale intervista a, che nelle scorse settimane sono stati colpiti dale sono finiti entrambi in ...

fanpage : “Bisogna prenderli e lasciarli in quella stanzina un’ora. Non c’è bisogno di 36 ore come è stato per me. Sicuro che… - rtl1025 : ?? #GerryScotti è stato dimesso, torna a casa: 'Sto bene, grazie a tutti' @Gerry_Scotti ?? - Corriere : Gerry Scotti: «Finalmente a casa, guarito dal covid. Grazie a tutti» - pazzipergerry : RT @QuiMediaset_it: In seconda serata su #Canale5 appuntamento con il #MaurizioCostanzoShow Tra gli ospiti di @Costanzo @RobyFacchinetti @V… - CardinaleMazza : RT @1haribo1: La sigla dei Soprano ma è Gerry Scotti in macchina (grazie a lasettadeipoetiestinti1) sto impazzendo -