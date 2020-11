Gemma gelosa di Valentina a causa di Maurizio? Pare proprio di sì! (Di martedì 24 novembre 2020) Gemma Galgani sta frequentando il 51enne Maurizio e sembra molta presa da lui. Nella puntata di Uomini e donne andata in onda ieri pomeriggio, la Galgani non ha nascosto la gelosia nei confronti di Valentina, l’altra dama che sta uscendo con Maurizio. Non è passata inosservata la differenza di età tra le due dame che stanno conoscendo il cavaliere. Valentina infatti ha 34 anni, mentre Gemma 72. Ciò ha fatto nascere una discussione in studio, culminata con una stoccata di Gemma alla sua ‘rivale’ in amore. Ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto in puntata e la reazione di Gemma Galgani che ha fatto sorridere anche Gianni Sperti. Uomini e donne, Maurizio conteso da Gemma e Valentina Nella scorsa ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 24 novembre 2020)Galgani sta frequentando il 51ennee sembra molta presa da lui. Nella puntata di Uomini e donne andata in onda ieri pomeriggio, la Galgani non ha nascosto la gelosia nei confronti di, l’altra dama che sta uscendo con. Non è passata inosservata la differenza di età tra le due dame che stanno conoscendo il cavaliere.infatti ha 34 anni, mentre72. Ciò ha fatto nascere una discussione in studio, culminata con una stoccata dialla sua ‘rivale’ in amore. Ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto in puntata e la reazione diGalgani che ha fatto sorridere anche Gianni Sperti. Uomini e donne,conteso daNella scorsa ...

