Gasbarra | da Isma 300mila euro a sostegno piccole comunità colpite da terremoto

(Di martedì 24 novembre 2020) Roma – Il Consiglio di amministrazione dell’Azienda di Servizi alla PersonaRegione Lazio ha deliberato all’unanimita’ di stanziare un fondo straordinario didal bilancio dell’Azienda per alcuni Comuni della Regione Lazio. Le risorse saranno interamente destinate per incrementare ilsociale ai soggetti piu’ fragili che vivono in quei territori. E’ quanto si legge in una nota dell’Asp. “Viste le difficolta’ economiche, sociali e sanitarie acuite dalla pandemia da Covid-19, abbiamo deciso di dare, seppur nei limiti delle nostre risorse, un immediato e tangibile aiuto alleamministrazioni locali del Lazio- ha detto Enrico, presidente dell’Azienda Servizi alla Persona, Istituti di Santa Maria in Aquiro- ...